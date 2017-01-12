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Илья Митькин пообещал привезти в Приморье матч звёзд КХЛ и сборную

Илья Митькин пообещал привезти в Приморье матч звёзд КХЛ и сборную
Босс "Адмирала" строит грандиозные планы
только что
Спорт | Приморский край
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Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги 2018 года может пройти во Владивостоке. Хоккейный клуб «Адмирал» одним из первых подал заявку на проведение мероприятия в приморской столице. Все документы в лигу отнёс лично генеральный директор клуба Илья Спокойнов (Митькин), сообщает РИА «Восток-Медиа».

Илья Спокойнов, сообщает пресс-служба приморского клуба, передал в КХЛ все заявочные документы и презентацию недели звёзд, которую сможет принять Владивосток в следующем году.

«Мы стали первыми, кто подал заявку. Владивосток предлагает уникальный план мероприятий в виде недели звёзд: и Кубок вызова МХЛ, и женский матч звезд, и поединок следж-хоккеистов, и, конечно, матч звёзд КХЛ», - рассказал генеральный директор «Адмирала» Илья Спокойнов.

Более того, руководство серьёзно настроено сделать из ежегодного мероприятия настоящий праздник. Во Владивосток могут приехать разные звёзды эстрады и даже национальная сборная России для проведения серии товарищеских матчей во Владивостоке. Кроме того, матч звёзд может стать своего рода минисбором перед Олимпиадой в Корее. Также босс "моряков" предлагает провести на берегу Тихого океана "зимнюю классику" - суперматч на открытом воздухе с участием хабаровского "Амура" или пекинского "Куньлунь Ред Стар".

Известно, что решение о месте проведения матча звёзд 2018 года КХЛ примет в конце февраля – начале марта. Во время недели звёзд-2017 19 или 20 января «Адмирал» презентует проект в Уфе.

В конце прошлого года, по информации источников агентства, Илья Спокойнов (Митькин) попал в реанимацию одной из столичных клиник после задержания во Владивостоке его супруги и товарища. Однако буквально за несколько часов до Нового года генеральный директор «Адмирала» выступил с видео-поздравлением в адрес приморцев в соцсети Instagram.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что голкипер приморского хоккейного клуба «Адмирал» Игорь Бобков примет участие в матче звёзд Континентальной хоккейной лиги в этом году. Девятый матч звёзд КХЛ состоится 21 января 2017 года в столице Республики Башкортостан Уфе. Примечательно, что в борьбе за право принять матч звёзд участвовали также Владивосток, Тольятти и Астана, однако основная конкуренция развернулась между тюркскими городами.


 
 
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