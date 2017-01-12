Владивостокским водителям с мыса Эгершельд сегодня не повезло

Сегодня четверг, 12 января 2017 года, 11:07
Крещенскую купель в Хабаровске оборудуют в парке отдыха
Крещенскую купель в Хабаровске оборудуют в парке отдыха
В Приморье из-за ОРВИ закрыли 4 детских садика
В Приморье из-за ОРВИ закрыли 4 детских садика
В четверг Хабаровск заметает снегом
В четверг Хабаровск заметает снегом
Обвиняемых в растратах на Восточном оставили под арестом до апреля
Обвиняемых в растратах на Восточном оставили под арестом до апреля
Дело о приморском рыбаке, пропавшем в Охотском море, засекретили
Дело о приморском рыбаке, пропавшем в Охотском море, засекретили
Регионы:


Популярное
вчера, 17:24
Дело о приморском рыбаке, пропавшем в Охотском море, засекретили
сегодня, 07:21
Приморью пророчат очередной снегопад
вчера, 14:53
История со сгоревшим частным детсадом в Приморье нашла продолжение
вчера, 16:29
Владивостокцы недовольны новыми лифтами на Сахалинской
вчера, 11:09
Скоро подорожает проезд в электротранспорте Владивостока
вчера, 11:20
В Приморье увеличат размер коммунальных субсидий
вчера, 13:22
Популярный бар Владивостока оштрафовали за снежные залежи
вчера, 12:50
Эксперты: уход "Дальспецстроя" позволит снизить цены на жильё в ДФО
вчера, 12:51
Ангарский маньяк, задержанный во Владивостоке, переплюнул Чикатило
вчера, 13:59
В Находке больше не будут строить "Жильё для российской семьи"

Обсуждаемое
вчера, 14:40
7

Губернатор Приморья утвердил краевой план Года экологии
вчера, 14:53
6

История со сгоревшим частным детсадом в Приморье нашла продолжение
вчера, 12:50
4

Эксперты: уход "Дальспецстроя" позволит снизить цены на жильё в ДФО
сегодня, 07:03
4

Во Владивостоке энергетики отрубят электроэнергию по 83 адресам
вчера, 11:09
3

Скоро подорожает проезд в электротранспорте Владивостока
вчера, 13:00
3

В Хабаровске перевозчики отрицают чехарду автобусов на своих маршрутах
вчера, 13:22
2

Популярный бар Владивостока оштрафовали за снежные залежи
вчера, 16:00
2

Хабаровский "СКА-Нефтяник" полностью восстановился ко второму этапу ЧР
полчаса назад
1

На Дальнем Востоке будут развивать экономику вместе с "социалкой"
вчера, 13:59
1

В Находке больше не будут строить "Жильё для российской семьи"
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 3



Система Orphus

Владивостокским водителям с мыса Эгершельд сегодня не повезло

Владивостокским водителям с мыса Эгершельд сегодня не повезло
Там собралась единственная серьёзная утренняя пробка
5 минут назад
Транспорт | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Этим утром дороги приморской столице были на удивление свободными, сообщает РИА «Восток-Медиа». На основных магистралях города не было зафиксировано крупных пробок.

Небольшой 6-балльный затор собрался сегодня на Светланской улице. Короткая пробка от Спортивной улицы до остановки «Гайдамак» продержалась каких-то полчаса.

Столь же непродолжительной оказалась 6-балльная пробка на Народном и Океанском проспектах. Там замедленное движение наблюдалось от остановки «Педучилище» до издательства «Дальпресс».

Такая же ситуация наблюдалась на трассе Патрокл – Золотой мост. Трафик мощностью в 6 баллов в сторону моста наблюдался весьма непродолжительное время, после чего движение нормализовалось.

Единственным направлением, на котором повышенная плотность движение сохранялась долго, стала дорога от Казанской до Верхнепортовой улицы. Водители «ползли» по мысу Эгершельд почти два часа.

На удивление свободным оказался проспект 100-летия Владивостока. Трафик в сторону центра города там составил всего пять баллов вместо обычной «семёрки». Плотность движения в обратную сторону составила всего 1 балл – это на 3 балла ниже обычного.

На «тройку» оказалась загружена Русская улица в сторону Выселковой. Это очень хороший показатель для данного направления – как правило, плотность трафика здесь не опускается ниже 6 баллов.

Чем вызвана такая разгруженность магистралей во Владивостоке – сказать сложно. В любом случае, это утро стало самым свободным за последнюю рабочую неделю, что, конечно, обрадовало городских водителей.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru