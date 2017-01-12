Владивостокским водителям с мыса Эгершельд сегодня не повезло

Этим утром дороги приморской столице были на удивление свободными, сообщает РИА «Восток-Медиа». На основных магистралях города не было зафиксировано крупных пробок.

Небольшой 6-балльный затор собрался сегодня на Светланской улице. Короткая пробка от Спортивной улицы до остановки «Гайдамак» продержалась каких-то полчаса.

Столь же непродолжительной оказалась 6-балльная пробка на Народном и Океанском проспектах. Там замедленное движение наблюдалось от остановки «Педучилище» до издательства «Дальпресс».

Такая же ситуация наблюдалась на трассе Патрокл – Золотой мост. Трафик мощностью в 6 баллов в сторону моста наблюдался весьма непродолжительное время, после чего движение нормализовалось.

Единственным направлением, на котором повышенная плотность движение сохранялась долго, стала дорога от Казанской до Верхнепортовой улицы. Водители «ползли» по мысу Эгершельд почти два часа.

На удивление свободным оказался проспект 100-летия Владивостока. Трафик в сторону центра города там составил всего пять баллов вместо обычной «семёрки». Плотность движения в обратную сторону составила всего 1 балл – это на 3 балла ниже обычного.

На «тройку» оказалась загружена Русская улица в сторону Выселковой. Это очень хороший показатель для данного направления – как правило, плотность трафика здесь не опускается ниже 6 баллов.

Чем вызвана такая разгруженность магистралей во Владивостоке – сказать сложно. В любом случае, это утро стало самым свободным за последнюю рабочую неделю, что, конечно, обрадовало городских водителей.