Владивостокцы обсуждают "воровство снега" в центре города

Минувшим вечером двух жителей Владивостока застали за кражей снега в центре города, сообщает РИА «Восток-Медиа». Молодые люди охапками закидывали его в кузов своей машины, чтобы куда-то увезти.

Свидетелями необычной картины стал один из владивостокских водителей, который в среду вечером ехал по центру города. В районе остановки «Лазо» он стал свидетелем странной картины: двое мужчин собирали снег с обочины дороги и грузили его в микроавтобус. «Воришки» попали в объектив автомобильного видеорегистратора.

Зачем горожанам понадобился снег – сказать сложно. Возможно, они просто решили выполнить работу городских служб, которую те не сделали. А может быть, у мужчин были свои цели. Видеозапись произошедшего опубликовало автомобильное сообщество dps_vl, и владивостокцы начали наперебой предлагать свои версии.

Так, некоторые пользователи предположили, что один из собирателей снега потерял в сугробе обручальное кольцо или ещё какое-то украшение. Тем более что происходило всё как раз возле ювелирного магазина. Более пессимистичные горожане посчитали, что добытый таким образом снег потом будут продавать в бутылках под видом питьевой воды. Ещё один горожанин предположил, что снег мог стать средством конкурентной борьбы. «Смотрите, грузите в машину снег, ночью отвозите его под крыльцо другой компании. Потом вызываете прокуратуру, их штрафуют. Отличная схема», - написал он. А многие комментаторы выразили сожаление, что снег «воровали» не возле их домов.

Впрочем, наиболее правдоподобной стала версия о том, что уборкой снега занимались сами работники магазина, чтобы избежать штрафов. Тем более что прецеденты в приморской столице уже случались. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что популярный городской бар «Чкалов» оштрафовали на 50 000 рублей за то, что его сотрудники не убрали прилегающую территорию.