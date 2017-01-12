На благоустройство приморских городов выделили 380 миллионов рублей

В этом году на благоустройство городов Приморский край получит из федерального бюджета более 300 миллионов рублей. Деньги поступят в соответствии с президентским распоряжением. Краевой бюджет добавит к федеральной дотации ещё почти 80 миллионов рублей. Общая сумма финансирования проекта «Формирование комфортной городской среды» будет распределяться на конкретные мероприятия по обустройству дворов, скверов и улиц. При этом, по словам губернатора Приморья Владимира Миклушевского, жители края получат возможность влиять на распределение средств.

«Местные жители знают лучше чиновников, что необходимо для того, чтобы их город стал максимально удобным и комфортным для проживания», – подчеркнул глава региона. Ранее о важности участия граждан в решении задач благоустройства говорил и президент России.

Как рассказали сотрудники краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, в рамках программы планируется благоустроить, прежде всего, дворовые территории – отремонтировать тротуары, дороги, системы уличного освещения, установить малые архитектурные формы. Также предполагается благоустройство площадей, набережных, скверов и улиц. Муниципалитеты представят проекты благоустройства - а жители края примут участие в отборе наиболее значимых. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.