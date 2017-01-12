В Приморье из-за метеоусловий отменили рейс в Преображение

А самолёт с Камчатки прилетит с 6-часовым опозданием

Сегодня в аэропорту Владивостока изменено расписание нескольких авиарейсов. С большой задержкой в Приморье прилетит борт из Петропавловска-Камчатского. Самолёт до Преображения вообще отменили, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Рейс «Авроры» HZ-513 сообщением Владивосток - Преображение должен был вылететь в 9 утра. Однако он отменён из-за плохих погодных условий.

С 40-минутной задержкой прибудет борт SU-1702 из Москвы. Он должен был приземлиться в 12:20, однако сядет только в 13:00. Соответственно с задержкой приморскую столицу покинет обратный рейс SU-1703. Пассажиры «Аэрофлота» вылетят в Шереметьево на 25 минут позже – не в 14:05, а в 14:30.

С большой задержкой в столицу Приморского края прибудет воздушное судно из Петропавловска-Камчатского. Пассажиры рейса S7-3212 окажутся во Владивостоке не в 11:15, а только в 17:00.

В справочной службе международного аэропорта Владивосток корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пояснили, что рейс на Преображение отменён «из-за метеоусловий трассы».

«По маршруту следования - плохая погода», - уточнила собеседница агентства.

Задержка борта с Камчатки вызвана поздним вылетом судна. Между тем, по информации Кам24, в регионе отменили несколько авиарейсов из-за циклона. Рейс из Владивостока компании «S7 Airlines» отправлен на запасной аэродром в Южно-Сахалинске.