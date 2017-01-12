В Приморье из-за ОРВИ закрыли 4 детских садика

В Приморском крае из-за заболевания ОРВИ уже закрыто 4 детских садика. Ещё в двух образовательных учреждениях пришлось приостановить деятельность частично. С начала сезона 59 человек в крае заболели гриппом. При этом пока уровень заболеваемости не превышает эпидпорог, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На второй неделе нового года заболеваемость гриппом в Приморском крае ниже уровня эпидемического порога на 36,9 %.

По данным Роспотребнадзора, с начала сезона заболеваемости специалисты обследовали 784 человека. Вирус гриппа А (H3N2) эксперты обнаружили 59 раз, в 8 случаях нашли вирус гриппа В. Гриппом A (H1N1) пока никто из приморцев не заразился.

Во Владивостоке уровень заболеваемости также не превышает эпидемический порог на 65,16 %.

На данный момент в Приморье из-за заболевания ОРВИ частично приостановлен образовательный процесс в двух учреждениях. Полностью приостановлена деятельность 4 детских садиков. В целях профилактики формирования множественных очагов в детских организованных коллективах в соответствии с предложением управления Роспотребнадзора по Приморскому краю проводятся утренние фильтры с целью активного выявления заболевших.