Во Владивостоке энергетики отрубят электроэнергию по 83 адресам

Сегодня, 12 января, во Владивостоке пройдут очередные работы на электросетях, сообщил представитель предприятия МУП «ВПЭС» Алексей Павличенко. В связи с этим энергетики планируют отключать с 9 утра до 17:00 ряд улиц краевого центра. Длительность каждого отключения продлится от двух до восьми часов, уточнили в компании. Плановые отключения запланированы по следующим адресам: проспект 100-летия Владивостока, 84а; Адмирала Фокина, 10, 10а, 10-б, 10в, 4, 4а, 4-б, 6, 6-б, 8, 8/5, 8а, 8-б; Алеутская, 25; Ватутина, 12, 14, 16, 18; Волкова, 1, 1а; Горная, 19, 31, 31а, 33, 33а; Добровольского, 5; Карбышева, 26; Лянчихинская, 3; 4-я Матросская, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 32, 33; 5-я Матросская, 24а, 26, 27, 27а, 27-б, 28, 29, 30; 6-я Матросская, 31; 7-я Матросская, 25, 33а; Нейбута, 26, 28; Рыбацкая, 48-б; Светланская, 1, 11, 15, 191, 193, 207, 3, 5, 5/стр. 2, 5а, 7, 9, 9-б; Траловая, 36; Успенского, 39, 47, 49, 51, 53, 53а, 53-б, 62, 62а, 65, 72, 74а, 76, 76а; Фанзавод, 1, 8.

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