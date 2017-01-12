Во Владивостоке энергетики отрубят электроэнергию по 83 адресам

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Плановые работы завершатся к вечеру
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня, 12 января, во Владивостоке пройдут очередные работы на электросетях, сообщил представитель предприятия МУП «ВПЭС» Алексей Павличенко. В связи с этим энергетики планируют отключать с 9 утра до 17:00 ряд улиц краевого центра. Длительность каждого отключения продлится от двух до восьми часов, уточнили в компании.
Плановые отключения запланированы по следующим адресам:
проспект 100-летия Владивостока, 84а;
Адмирала Фокина, 10, 10а, 10-б, 10в, 4, 4а, 4-б, 6, 6-б, 8, 8/5, 8а, 8-б;
Алеутская, 25;
Ватутина, 12, 14, 16, 18;
Волкова, 1, 1а;
Горная, 19, 31, 31а, 33, 33а;
Добровольского, 5;
Карбышева, 26;
Лянчихинская, 3;
4-я Матросская, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 32, 33;
5-я Матросская, 24а, 26, 27, 27а, 27-б, 28, 29, 30;
6-я Матросская, 31;
7-я Матросская, 25, 33а;
Нейбута, 26, 28;
Рыбацкая, 48-б;
Светланская, 1, 11, 15, 191, 193, 207, 3, 5, 5/стр. 2, 5а, 7, 9, 9-б;
Траловая, 36;
Успенского, 39, 47, 49, 51, 53, 53а, 53-б, 62, 62а, 65, 72, 74а, 76, 76а;
Фанзавод, 1, 8.
Около полугода идут эти "плановые" отключения. Что то не так в "датском королевстве" Наверное СМИ надо бы выяснить в Пркуратуре - уж больно похоже на пресловутые ВЕЕРНЫЕ отключения. Как энергетик говорю вам - не бывает такого плана.