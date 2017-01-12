Приморью пророчат очередной снегопад

В Приморье продолжается похолодание – январские морозы не отступают. Между тем уже на выходных синоптики пророчат региону очередной снегопад, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне, 11 января, днём глубокий и активный циклон с северо-западной части Тихого океана и Северных Курил повернул на северо-запад и вышел на акваторию Охотского моря. Сегодня утром мощный циклонический вихрь оказался над Сахалином и Татарским проливом. Сегодня днём циклон замедлит скорость и будет неспешно вращаться над Сахалином и Татарским проливом. Приморье же окажется в его юго-западной периферии.

По данным портала «Примпогода», в четверг, 12 января, в отдельных районах края сохранится небольшой снег. Утром и днём на побережье и местами в крае ожидается усиление северо-западного, западного ветра. Днём температурный фон не превысит −13…−20 градусов, а на побережье столбик термометра остановится на отметках −7…−12 градусов.

В краевом центре сегодня облачно и без осадков. При умеренном до сильного северо-западном ветре максимальная температура воздуха во Владивостоке составит −10…−13 градусов.

Между тем, спешат обрадовать местных жителей синоптики, в субботу в Приморье возможна очередная партия осадков. В выходные дни погодой в регионе будет управлять высотный циклонический вихрь. В субботу, 14 января, на большей территории пройдёт небольшой и умеренный снег. На дорогах образуются снежный накат и гололедица. На побережье усилится ветер. В воскресенье, 15 января, высотный вихрь покинет территорию Приморья и уйдёт на север Японских островов. Снег будет ослабевать, местами вовсе прекратится. Сильный ветер в прибрежных районах сохранится. Температурный фон в большинстве районов существенно не изменится. Немного потеплеет только в северо-восточных районах края.