Митя Фомин даст благотворительный концерт во Владивостоке

С 16 по 30 апреля состоится большой гастрольный тур известного исполнителя Мити Фомина на Дальнем Востоке. Он приедет с акустической программой «Завтра будет всё по-другому». Тур пройдёт при поддержке всероссийского благотворительного фонда «Линия жизни», послом которого артист является на протяжении 9 лет.

Сначала экс-солист популярной группы Hi-Fi выступит на сцене Приморской краевой филармонии – 18 апреля в 19:00. По словам организаторов выступления, Митя (Дмитрий Анатольевич Фомин) исполнит новые песни, а также известные многим «Всё будет хорошо», «Огни большого города», «Чужие сны».

Аккомпанировать будут: Алексей Широков (гитара), Анатолий Кузнецов (гитара), Константин Сёмин (бас-гитара, труба).

Собранные от продажи билетов деньги в том числе пойдут на лечение тяжелобольных детей, которых курирует фонд «Линия жизни».

После Владивостока известный российский артист выступит в Уссурийске - 19 апреля, в Хабаровске – 20-го, в Комсомольске-на-Амуре – 21-го, Биробиджане – 24-го, Благовещенске – 25-го. Завершится дальневосточный тур Мити Фомина 26 апреля в Находке.



