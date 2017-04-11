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Какой-нибудь парк Артёма облагородят на 6 миллионов

Какой-нибудь парк Артёма облагородят на 6 миллионов
Но сначала власти решили спросить мнение горожан
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Один из наиболее крупных городов Приморского края – Артём – присоединился к всероссийскому проекту по обустройству парков. Сумма уже известна – более 6 миллионов рублей. Теперь специалисты и общественность выскажут мнения, какой из местных парков больше всего нуждается в приложении сил и денег.

Пресс-служба администрации Артёмовского городского округа сообщила о том, что местные жители могут сами выбрать парк для благоустройства уже в этом году. Сумма заявки на облагораживание мест массового отдыха составляет 6,33 миллиона рублей. Источником финансирования на 79,6 % станет федеральный бюджет, на 16,3 % - краевой и на 4,1 % - бюджет муниципального образования.

Заявки с документами принимает управление жизнеобеспечения и благоустройства городской администрации: 692760 Приморский край, город Артём, улица Кирова, 48, кабинет 113 или по электронной почте admartm@mail.primorye.ru - с пометкой «Для управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации Артёмовского городского округа»).

Также желающие могут подойти лично с 17 апреля по 17 мая – в рабочие дни с 9 до 13 часов и 14 до 18, по пятницам – до 17:00.

Для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений, а также контроля выполнения проекта в Артёме уже сформирована комиссия. В её состав вошли представители городской администрации и думы, партии «Единая Россия», МКУ «Управление благоустройства», общественность.


 

 

 
 
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