Моряки ТОФ показали корейцам Андреевский флаг

Сегодня корабли ТОФ прибыли в южнокорейский Пусан, сообщает РИА «Восток-Медиа». Там военным морякам предстоит пообщаться с местным мэром, а также немного заняться спортом.

Боевые корабли российского Тихоокеанского флота сейчас находятся в Южной Корее. Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и морской танкер «Печенга» сегодня зашли в порт Пусан.









Российские моряки изучат достопримечательности города, а также проведут несколько товарищеских матчей с корейскими моряками по разным видам спорта. Кроме того, они встретятся с командованием корейских военно-морских сил, мэром Пусана и генконсулом РФ.













По информации пресс-секретаря ТОФ Владимира Матвеева, боевые корабли выполняют дальний поход в Мировом океане с 1 апреля 2017 года. Им предстоит совершить ещё шесть неофициальных и деловых визитов в иностранные порты. Основная цель данного путешествия сформулирована как «демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР».

















РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что поход «Варяга» в соответствии с планом международного военного сотрудничества продлится более двух месяцев.