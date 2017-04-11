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Моряки ТОФ показали корейцам Андреевский флаг

Моряки ТОФ показали корейцам Андреевский флаг
Крейсер "Варяг" прибыл в Пусан
16 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: пресс-служба ТОФ

Сегодня корабли ТОФ прибыли в южнокорейский Пусан, сообщает РИА «Восток-Медиа». Там военным морякам предстоит пообщаться с местным мэром, а также немного заняться спортом.

Боевые корабли российского Тихоокеанского флота сейчас находятся в Южной Корее. Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и морской танкер «Печенга» сегодня зашли в порт Пусан.


 

 

Российские моряки изучат достопримечательности города, а также проведут несколько товарищеских матчей с корейскими моряками по разным видам спорта. Кроме того, они встретятся с командованием корейских военно-морских сил, мэром Пусана и генконсулом РФ.

 


 

 

 

По информации пресс-секретаря ТОФ Владимира Матвеева, боевые корабли выполняют дальний поход в Мировом океане с 1 апреля 2017 года. Им предстоит совершить ещё шесть неофициальных и деловых визитов в иностранные порты. Основная цель данного путешествия сформулирована как «демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР».


 

 

 

 

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что поход «Варяга» в соответствии с планом международного военного сотрудничества продлится более двух месяцев.

 
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