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Издатель "Медузы" готов ехать на Дальневосточный МедиаСаммит-2017

Издатель "Медузы" готов ехать на Дальневосточный МедиаСаммит-2017
Известный журналист расскажет, как делать медиа в эпоху плохих новостей
6 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА PrimaMedia

Издатель интернет-СМИ Meduza Илья Красильщик подтвердил своё участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017, который пройдёт 8 – 10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Известный журналист встретится с коллегами, ответит на вопросы и расскажет, как делать медиа в эпоху плохих новостей.

Творческая встреча с Ильей Красильщиком «Кризис эмпатии: как делать медиа в эпоху плохих новостей» запланирована на второй день МедиаСаммита, 9 июня. Ознакомиться с расписанием программы можно на официальном сайте мероприятия.

«Мы ещё ни разу не рассказывали про "Медузу" дальше, чем в Новосибирске. В Москве рассказывать уже надоедает — все всё слышали. А вот во Владивостоке всё как с чистого листа — лишь бы вопросы были. Я всегда оцениваю успешность мероприятия и выступления по количеству хороших вопросов. Очень на них надеюсь. Кроме того, я никогда не был на Дальнем Востоке, и это, я считаю, преступная халатность», — сказал Илья Красильщик.

Справка: КРАСИЛЬЩИК Илья Иосифович – российский журналист, редактор и издатель. В 2004 году начал работать в компании «Яндекс» руководителем группы асессоров. В октябре 2006 года стал редактором сайта afisha.ru и позднее журнала «Афиша». С 2008-го по 2013 год Красильщик занимал должность главного редактора «Афиши». Покинув пост, он стал директором по продуктам «Афиши». В настоящее время — издатель латвийского русскоязычного интернет-СМИ Meduza.

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберёт в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиа-сообщества Дальнего Востока и приглашённые эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Первый МедиаСаммит прошёл летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета больше двух тысяч участников. Это гости из более чем 10 регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.

 
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