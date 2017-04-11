В Находке из-за долгов перед моряками задержали теплоход

В Находке сегодня было задержано иностранное судно, на котором работают российские моряки. Три члена экипажа пожаловались на длительную задержку заработной платы – в сумме судовладелец задолжал морякам 15 тысяч долларов. Теплоход SeaAlexaработает под флагом государства Того.

«К нам сначала обратился третий механик Дмитрий Викулов, который сообщил в своем заявлении, что ему не платили денег с декабря прошлого года. И долг по зарплате составил 5000 долларов. Мы помогли подготовить моряку обращение в транспортную прокуратуру и капитану порта Находка. Позже к его заявлению мы присоединили ещё два обращения от старшего механика судна и электрика. Капитан порта Находка направил инспектора портового контроля на судно с проверкой. Так как все, о чём говорили члены экипажа, подтвердилось, было принято оперативное решение о задержании судна в порту Находка до погашения долга морякам», — сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

Теплоход SeaAlexaстоит в ремонте у причала Находкинского судоремонтного завода, и по данным морского профсоюза судно должно было покинуть порт Находка на этой неделе. Но пока садовладелец не заплатит долг морякам, судно из порта не выйдет. Так как копии заявлений моряков находятся в Находкинской транспортной прокуратуре, вопрос по зарплатному долгу контролируют сразу несколько структур.