Гендиректора ХК "Адмирал" Илью Спокойнова оставили за решёткой

Гендиректору хоккейного клуба «Адмирал» Илье Спокойнову продлили срок заключения в следственном изоляторе, сообщает РИА «Восток-Медиа». За решёткой он просидит ещё два месяца.

Ленинский районный суд Владивостока оставил гендиректора ХК «Адмирал» Илью Спокойнова (Митькина) под стражей. Об этом корреспонденту агентства сообщила старший помощник руководителя приморского Следственного управления Аврора Римская. «По ходатайству следствия срок пребывания под стражей продлили на два месяца», - пояснила она. Предыдущий срок меры пресечения для Митькина истекает 17 апреля.

Илью Спокойнова обвиняют в том, что он воровал деньги, выделенные для развития «Краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы». Следователи считают, что именно он стал организатором преступной схемы. С мая 2014 по июнь 2016 года он со своими подельниками похитил 62,5 миллиона рублей. При этом преступная группа умудрилась обвести вокруг пальца нескольких чиновников приморской администрации.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что силовики задержали Илью Спокойнова в середине февраля в Москве. После этого опального политтехнолога поместили в следственный изолятор. Как пояснили в приморском управлении СК РФ, за решётку посадили и остальных фигурантов дела. Судя по всему, речь идёт о супруге Митькина Марине Свиридовой и председателе приморского Союза горнопромышленников Алексее Авершине. Работники правоохранительных органов задержали их в конце декабря 2016 года. Авершину и Свиридовой также предъявили обвинения в мошенничестве. Сейчас они находятся в СИЗО.