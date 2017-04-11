Решение проблем Трудового взял на контроль председатель ЗС Приморья

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик накануне провёл личный приём граждан в посёлке Трудовом Владивостокского городского округа.

Директор школы № 79 Елена Култышева пришла на приём к председателю краевого парламента с просьбой о необходимости ремонта пришкольного стадиона. «Наш стадион используется очень интенсивно, – сообщила Елена Култышева. – Во-первых, школьники занимаются физкультурой в две смены, а, во-вторых, детско-юношеские спортивные школы на стадионе проводят свои тренировки. Кроме того, сюда приходят дворовые команды и просто население близлежащих домов». Александр Ролик пообещал помочь в этом вопросе и обратиться к главе Владивостока с просьбой проработать возможность выделения средств на ремонт стадиона.

С подобной просьбой обратилась к председателю Законодательного собрания учитель физкультуры Татьяна Иванова – школе № 71 посёлка Трудового необходим стадион, поскольку сейчас школьникам приходится заниматься физкультурой в маленьком спортзале.

«В прошлом году администрация города Владивостока обратилась к краевым властям с просьбой о размещении возле вашей школы универсальной спортивной площадки. В посёлке Трудовом таких площадок пока нет, а вот в соседнем Артёме их уже семь», – рассказал Александр Ролик.

Универсальная спортивная площадка удобна тем, что есть искусственное покрытие, на котором можно тренироваться в тёплое время года, раздевалки, трибуна на 150 человек. Зимой заливается хоккейная коробка. Как сообщил Александр Ролик, планируется, что уже в конце этого года первая универсальная спортивная площадка в посёлке Трудовом откроют для посещения.

Также Татьяна Иванова обратилась к председателю краевого парламента с просьбой о ремонте дороги в районе школы № 71 и строительстве дорожной развязки, которая связывает посёлок Трудовое с Подгороденкой. «Этот вопрос стоит у меня на депутатском контроле. Мы его обязательно решим, – заверил Александр Ролик. – Я планирую обратиться к губернатору Приморского края с просьбой рассмотреть вопрос о включении дороги в план капитального ремонта и организации развязки. Это важно для жителей посёлка и особенно для детей – так их будет легче и быстрее возить в школу».

С не менее важным вопросом обратилась к председателю краевого парламента Елена Захаренко. Она рассказала, что каждый год в сезон дождей дома, расположенные вдоль речки Песчанки, затапливает вода. Для того чтобы избежать подтопления, необходимо расчистить русло реки. «Я разберусь в этом вопросе, – пообещал Александр Ролик. – Расчистка русла реки необходима, люди не должны страдать и опасаться за своё имущество».

С просьбой о строительстве детской площадки к председателю Законодательного собрания обратилась жительница дома по улице Лермонтова, 79/2, Надежда Курасова. «Предлагаю вам решить этот вопрос совместными усилиями, – сказал Александр Ролик. – Нужно провести собрание жильцов дома, принять решение о строительстве детской площадки и обратиться в управляющую компанию. Она, кстати, готова не только помочь установить детскую площадку, но и включиться финансово в её приобретение. Но для этого необходимо официальное обращение жильцов дома. А я со своей стороны возьму на контроль этот вопрос с тем, чтобы у детей была хорошая придомовая площадка».

Подводя итоги приёма граждан в посёлке Трудовом, Александр Ролик отметил, что вопросы, поднимавшиеся на встрече, касались, в основном, местных проблем. «Неразрешимых вопросов нет, – сказал он. – Просто ими нужно заниматься и нам, как депутатам Законодательного собрания, и органам местного самоуправления, и управляющим компаниям. Я думаю, что одни вопросы можно решить в ближайшее время, а другие – в определённой перспективе. Но могу твёрдо обещать, что обязательно буду ими заниматься».



