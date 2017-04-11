Во Владивостоке наказали расклейщиков объявлений

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За незаконными занятиями застали не только их
|Фото: союзкурьер.рф
Мэрия Владивостока обнародовала очередной список штрафников, попавшихся на различных нарушениях. Административные комиссии на минувшей неделе рассмотрели 112 протоколов на сумму более одного миллиона рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
К примеру, властям попались четыре человека из многочисленной армии расклейщиков объявлений на столбах, остановках транспорта и в других общественных местах. За несанкционированное размещение афиш и объявлений (соответственно, нарушение статьи 7.17 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае») этим четверым выписали штрафы от 1000 до 1500 рублей.
Ещё один нередкий повод для наказания – громкая музыка по ночам в некоторых квартирах. Сейчас в список таких штрафников попали два жителя Советского района Владивостока. Нарушение тишины и покоя соседей обошлось каждому из них в тысячу рублей.
Во Фрунзенском районе один из предпринимателей с улицы Фокина, по решению административной комиссии, лишился 20 тысяч рублей: ему не простили мусор, выброшенный к домам № 6-б и 8-б на той же улице в центре города.
Всего по итогам заседаний комиссий нарушители административного законодательства выплатят штрафы на общую сумму 1 миллион 379 тысяч рублей.