Во Владивостоке наказали расклейщиков объявлений

За незаконными занятиями застали не только их

Мэрия Владивостока обнародовала очередной список штрафников, попавшихся на различных нарушениях. Административные комиссии на минувшей неделе рассмотрели 112 протоколов на сумму более одного миллиона рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

К примеру, властям попались четыре человека из многочисленной армии расклейщиков объявлений на столбах, остановках транспорта и в других общественных местах. За несанкционированное размещение афиш и объявлений (соответственно, нарушение статьи 7.17 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае») этим четверым выписали штрафы от 1000 до 1500 рублей.

Ещё один нередкий повод для наказания – громкая музыка по ночам в некоторых квартирах. Сейчас в список таких штрафников попали два жителя Советского района Владивостока. Нарушение тишины и покоя соседей обошлось каждому из них в тысячу рублей.

Во Фрунзенском районе один из предпринимателей с улицы Фокина, по решению административной комиссии, лишился 20 тысяч рублей: ему не простили мусор, выброшенный к домам № 6-б и 8-б на той же улице в центре города.

Всего по итогам заседаний комиссий нарушители административного законодательства выплатят штрафы на общую сумму 1 миллион 379 тысяч рублей.