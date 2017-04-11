Японским туристам в Приморье обеспечат особое содействие

Накануне в ходе 22-го Саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии несколько компаний подписали меморандум о содействии японским гражданам в посещении Приморского края и обеспечении для них интересной туристической программы. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский также принял участие в церемонии подписания.

Свои намерения активнее обслуживать японских туристов закрепили документом четыре стороны – компании DBS Cruise Ferry Japan, ООО «ДВ Фрегат Аэро», ООО «ТХ Сумотори», «Итибата Тревел Сервис».

Туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо» выразил готовность создавать интересные туристические продукты для японских путешественников. Компания «Итибата Тревел Сервис» займется продажей туристических продуктов с использованием регулярной грузопассажирской линии DBS Cruise Ferry Japan на территории всей Японии.

Кластер «Приморское Кольцо» предназначен для проведения различных спортивных мероприятий по автомобильному, мотоциклетному и другим техническим видам спорта, а также развития Приморского края как туристического центра и спортивной столицы Дальнего Востока России. По данным специалистов Инвестагентства Приморья, о возможном участии в проекте задумываются инвесторы из Китая, Южной Кореи и Японии.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что 22-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии проходит в японском городе Кураёси. Делегацию Приморского края на форуме возглавляет губернатор Владимир Миклушевский. В состав официальной миссии также вошли вице-губернатор Евгений Полянский, представители департаментов администрации края, Инвестиционного Агентства, Приморской торгово-промышленной палаты, сферы культуры и средств массовой информации.

В саммите принимают участие пять регионов-партнеров: российский Приморский край, японская префектура Тоттори, китайская провинция Цзилинь, южнокорейская провинция Кангвон и Центральный аймак Монголии.