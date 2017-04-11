В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой

Член Совета Федерации от Законодательного собрания Приморского края Людмила Талабаева провела первый приём жителей Арсеньева. Поводом стало открытие новой общественной приёмной в центре города, по улице Ленинской, 8а. По словам сенатора, эта площадка должна стать местом для общения с жителями города по самому широкому кругу проблем.









В ходе своего первого (в ранге сенатора) диалога с жителями города Людмила Талабаева обсудила различные вопросы. Речь шла о строительстве в Арсеньеве перинатального центра, бесплатном питании учащихся начальной школы, увеличении размера пенсии с учётом районного коэффициента для дальневосточников, помощи в реабилитации ребёнка-инвалида.

В этот же день член Федерального Собрания посетила муниципальные учреждения образования города и встретилась с депутатами думы Арсеньевского городского округа. Одним из важных моментов поездки сенатора от Приморского края в Арсеньев стало участие в церемонии инаугурации нового главы Арсеньевского городского округа Александра Коваля. В 2017 году он возглавил местное отделение партии «Единая Россия» в Арсеньевском городском округе.







