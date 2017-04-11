Лариса Белоброва поговорит с приморцами "за жизнь"

Экс первая леди Приморского края, актриса театра и кино, заслуженная артистка России Лариса Белоброва встретится с приморцами. Супруга бывшего губернатора региона Сергея Дарькина, несмотря на переезд, регулярно приезжает во Владивосток, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Встреча со студентами и журналистами пройдёт в предстоящий четверг, 13 апреля, в 13:30 во ВГУЭС. Как рассказали организаторы, Лариса Дмитриевна с радостью приняли приглашение стать участницей вузовского проекта «Приглашённый спикер». Актриса в неформальной обстановке пообщается с будущими бакалаврами и магистрами, поделится своей историей профессионального успеха в театре, кино, поговорит о новых и любимых постановках и просто «за жизнь».

Белоброва не забывает про родной регион, несмотря на то, что после отставки Дарькина они переехали в Москву. Лариса Дмитриевна продолжает регулярно играть в постановках театра имени Максима Горького. Приморский зритель всё ещё может увидеть бывшую первую леди в спектаклях «Товарищ», «Жена, Любовница, Сиделка», «Поминальная молитва», «Забыть Герострата», «Иванов», «№ 13 или Безумная ночь».

В рамках проекта «Приглашенный спикер» перед студентами ВГУЭС периодически выступают эффективные представители топ-менеджмента ведущих российских предприятий и организаций, добившиеся серьезных успехов в бизнесе, в управлении компанией.











