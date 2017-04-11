В Приморье за сутки потушили 10 лесных пожаров

Приморским пожарным и спасателям за последние сутки пришлось тушить десять лесных пожаров в восьми муниципалитетах. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, площадь возгораний составила почти 300 гектаров.
Сотрудники департамента лесного хозяйства Приморского края рассказали, что сейчас в крае продолжается тушение восьми пожаров в Пограничном, Пожарском, Надеждинском, Ханкайском, Чугуевском районах и Уссурийском городском округе на площади около 100 гектаров, большинство возгораний локализованы. На борьбу с огнём мобилизованы более 200 человек и 46 единиц техники.
Кроме этого, за минувшие сутки пожарные подразделения 141 раз выезжали на тушение палов.Всего с начала года в Приморье зарегистрировано 85 лесных пожаров на площади более 2 450 гектаров.
При этом в Приморье продолжает действовать особый противопожарный режим, введённый распоряжением губернатора. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало
, что такой режим означает запрет на разведение огня в лесу и даже нахождение в нём. Сотрудникам МЧС рекомендовано принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или рядом с ними, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.
За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.
В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.
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