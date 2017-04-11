Александр Лобычев расскажет об "очарованных странниках русского Китая"

Известный владивостокский арт-критик Александр Лобычев продолжает цикл лекций «Зеркала XX века», посвящённый знаковым деятелям культуры – писателям, художникам, поэтам. 13 апреля в Приморской краевой картинной галерее на улице Алеутская, 12 состоится лекция «Очарованные странники русского Китая». Материалом для лекции стали три книги дальневосточных писателей, эмигрировавших в Харбин во времена Гражданской войны. Серию «Восточная ветвь» в 2012 году выпустило владивостокское издательство «Рубеж, РИА «Восток-Медиа» писало об этом . Сборники рассказов Альфреда Хейдока, Михаила Щербакова и Бориса Юльского сегодня уже стали библиографической редкостью, хотя книгочеи могут найти их в некоторых книжных магазинах Владивостока. Александр Лобычев в своей лекции расскажет о новом типе героя, порождённого произведениями писателей-эмигрантов русского Китая первой половины 20 века. Это романтик-одиночка, волею судьбы и обстоятельств выброшенный из привычной социальной среды, попавший в «мифическое пространство Востока». Жизнь требует от этих героев воли и мужества, погружая их в глубины восточной цивилизации. В рассказах Бориса Юльского из цикла «Зеленый легион», в книге Альфреда Хейдока «Звезды Маньчжурии» этот герой проявился наиболее ярко. Это белые офицеры и солдаты, контрабандисты, легионеры маньчжурской лесной полиции, искатели мистических откровений – словом, скитальцы в чужой стране. Зачастую они оказываются способны на сверхчеловеческие прозрения и поступки. Лекторий в Приморской картинной галерее проходит каждый второй и четвёртый четверг месяца, стоимость билетов составляет 200 рублей. При этом участники лектория могут познакомиться с экспозицией и выставками галереи.

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