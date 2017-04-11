Приморские подростки могут летом рассчитывать на оплачиваемую работу

Департамент труда и социального развития Приморского края в партнёрстве с краевым центром занятости населения развивает систему трудоустройства подростков во время каникул. Традиционно наиболее активно старшеклассники стремятся подработать летом. Краевая администрация заключает договоры с предприятиями о предоставлении школьникам рабочих мест – и со своей стороны приплачивает ребятам.

Согласие на трудоустройство подростков дали уже 35 приморских предприятий и организаций. Среди них - образовательные учреждения, крупные промышленные и обслуживающие предприятия, общественные организации. Труд школьников востребован в общепите и торговле, у сельхозпроизводителей, на благоустройстве территорий. В последние годы все больший интерес у подростков вызывает работа, связанная с благоустройством воинских захоронений. Многие старшеклассники подрабатывают в собственных школах – из них формируют рембригады.