Губернатору Приморья подарили белого тигра и гималайского медведя

Губернатору Приморья подарили медведя и белого тигра. Владимир Миклушевский сейчас находится в Японии с рабочей поездкой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Глава края Владимир Миклушевский во время визита в Японию провёл встречу с делегацией из Южной Кореи. В 2018 году там пройдёт зимняя Олимпиада. Губернатор Приморья с коллегами из других регионов стран Северо-Восточной Азии расписались на доске для сноуборда, которая будет храниться в музее Олимпиады. Кроме того, Миклушевский получил памятные подарки.

«В следующем году провинция Кангвон примет 23-е зимние Олимпийские игры в городе Пхёнчан. Губернатор провинции Чой Мун Сун подарил символы Олимпиады», - поделился со своими подписчиками в Instagram глава региона.

Белый тигр по имени «Soohorang» стал талисманом для зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхан. Он символизирует защиту. Талисманом Паралимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане является гималайский медведь Bandabi. Он олицетворяет силу воли и смелость. Оба животных тесно связаны с культурой и мифологией Кореи.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края Владимир Миклушевский улетел в японский город Кураёси, где с 9 по 10 апреля проходил 22-ой саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Главной темой форума стало восстановление территорий после стихийных бедствий, росту экономики и развитию туризма.

Публикация от Владимир Миклушевский (@v_miklushevskiy) Апр 10 2017 в 3:10 PDT

Публикация от Владимир Миклушевский (@v_miklushevskiy) Апр 10 2017 в 3:15 PDT