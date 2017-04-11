Пропавшая в Москве девушка найдена мертвой

В Москве найдено тело 21-летней Натальи Жуковой. Мертвую девушку обнаружили в лесополосе, пишет utro.ru 10 апреля.

Москвичка Наталья Жукова пропала 5 апреля. По данным источника, в этот день на улице Мнёвники она вступила в ссору с незнакомым мужчиной, который в результате ссоры схватил ее за шею и задушил.

Поняв, что девушка мертва, мужчина перенес ее тело в лесополосу на северо-западе города и спрятал под ветками и листьями.

На сегодняшний день предполагаемый убийца задержан. Он дал признательные показания следствию, а также помог стражам правопорядка обнаружить тело убитой девушки.