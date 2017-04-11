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Сотни жителей Владивостока останутся без электроэнергии

Сотни жителей Владивостока останутся без электроэнергии
Во вторник список оказался гораздо длиннее, чем накануне
10 минут назад
Энергетика | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня во Владивостоке произойдут традиционные для будней отключения электроэнергии. Плановый ремонт объектов МУПВ «ВПЭС» начнётся в 9:00, при этом список домов оказался гораздо длиннее, чем в понедельник, 10 апреля.

На этот раз, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сайт «Владивостокского предприятия электрических сетей», энергетики запланировали отключения на 28 улицах краевой столицы. Перебои со светом могут длиться от двух до восьми часов, а прекратятся к 17:00.

Указаны следующие адреса:

Баляева, 36, 40;

Буреинская, 5, 7, 11, 13, 15;

Всеволода Сибирцева, 46, 50, 56, 58-б, 62а, 62в, 64, 66, 68а, 70, 75, 77, 81, 83, 85, 85а, 87, 89, 93, 95, 99, 99а, 101, 103, 105, 111, 115;

Грибоедова (Ленинский), 54;

Дежнёва, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15;

Изюбриевая, 1, 8, 9;

Иртышская, 48;

Калинина, 115, 183, 206, 210, 214, 217 – 222, 223а, 225, 231в;

Капитана Шефнера, 23а, 27, 29;

Кипарисовая, 4;

Клубная, 6, 8, 9, 11 - 18, 20, 22, 24;

Курильская (Первореченский), 1, 2, 3, 4, 6, 9а, 10, 11, 12;

Лаптева, 1, 3 - 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 17;

Маковского, 114, 116, 122, 124, 130, 132, 136;

Марченко, 38;

Новгородский переулок, 6, 8, 11;

Пихтовая, 64а, 66, 68, 79, 81;

Полетаева, 24, 24а, 24-б, 26, 41-б, 41в, 41д, 45;

переулок Полетаева, 4;

тупик Полетаева, 1, 2, 3, 5;

Пржевальского, 7, 9, 10, 13, 15, 17а, 27, 28, 29, 32, 36;     

Родниковый переулок, 6, 12, 17, 21, 25;

Русская, 49, 51;

Снеговая, 15, 17, 19, 23а;

Тельмана, 11;

Тухачевского, 30;

Уткинская, 13, 15, 34;

Шевченко, 57, 59а, 85а;

Яблоневая, 1а, 3а, 7а, 9а, 11а, 38, 40, 63г, 69г, 69д, 71а, 73, 73а, 92.

    

 
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