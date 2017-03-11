Миклушевский поторопил приморских дачников

Приморские дачники должны поторопиться и оформить официально свои участки, в противном случае их «сотки» могут стать чьим-то гектаром. Об этом губернатор Приморского края заявил в эфире программы «Блиц. Владимир Миклушевский» на телеканале ГТРК «Владивосток».

Ведущая передачи Елена Бережная затронула тему выдачи дальневосточных гектаров. По её словам, некоторые приморцы обеспокоены тем, что их земельные участки – дачи и огороды – попадают под раздачу гектаров. Причина – в том, что права на землю не зарегистрированы официально.

Глава региона подчеркнул, что владельцам дач и огородов нужно не затягивать и как можно быстрее оформить землю в собственность.

«Есть участки, которые люди вполне законно получили ещё в советское время. Но дело в том, что они не имеют границ в государственном кадастре недвижимости, соответственно, не отражены в федеральной информационной системе «На Дальний Восток», с помощью которой сегодня по закону ведется предоставление дальневосточных гектаров. Сейчас выбрать гектар можно при помощи космического снимка. Если на нём видно, что это дачный участок, заявителю предложат выбрать гектар в другом месте», – цитирует Миклушевского его пресс-служба.

Чтобы не лишиться земельного участка, приморцам необходимо обратиться к кадастровым инженерам и оформить землю по всем требованиям законодательства.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о начале третьего этапа реализации федерального закона о дальневосточном гектаре – с 1 февраля заявку может подать любой совершеннолетний россиянин. Процедура оформления участка представляет собой семь шагов.



