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С начала года в Приморье произошло 44 ДТП с детьми

С начала года в Приморье произошло 44 ДТП с детьми
Полицейские говорят о нарушении правил перевозки несовершеннолетних
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

С начала 2017 года на территории Приморского края полицейские зарегистрировали уже 44 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. По данным пресс-службы краевой ГИБДД, в половине случаев пострадали именно несовершеннолетние пассажиры.

Стражи порядка отмечают – нередко взрослые просто пренебрегают правилами перевозки детей, не используют специальные удерживающие устройства. Для малышей до полутора лет это автоколыбели и автолюльки, для более старшего возраста – детские автомобильные кресла и сиденья. При этом удерживающее устройство должно соответствовать весу, росту ребёнка.

Чтобы снизить травматизм на дорогах края полицейские устраивают профилактические рейды и беседы с родителями-водителями. Нарушителей правил дорожного движения привлекают к административной ответственности.

Впрочем, жертвами ДТП становятся не только юные пассажиры, но и пешеходы. Всего несколько дней назад РИА «Восток-Медиа» сообщало о происшествии в Находке, где легковая Toyota Belta сбила 13-летнего школьника. Он переходил дорогу в неположенном месте.

 
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