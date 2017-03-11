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Павильон Приморья на ВЭФ заполнят сопки, чайки и краснокнижные кошки

Павильон Приморья на ВЭФ заполнят сопки, чайки и краснокнижные кошки
Руководство края обсудило культурную программу делового форума
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Частью большой программы Восточного экономического форума в сентябре вновь станет фестиваль «Улицы Дальнего Востока», на котором по традиции каждый из девяти регионов ДФО представляет свои природные и прочие богатства. Год назад, как сообщало РИА «Восток-Медиа», павильон Приморского края представлял собой конструкцию в форме лотоса. Что будет на этот раз — в пятницу обсудили члены организационного штаба по подготовке и проведению ВЭФ-2017.

По информации краевой администрации, заседание провёл губернатор Владимир Миклушевский. Он заявил, что экспозицию Приморья важно сделать не только современной, но и информативной. «Самое главное — человек, который ни разу у нас не был, должен зайти в павильон и сразу понять дух края: сопки, море, чайки, краснокнижные кошки», — отметил глава региона.


 

Сам ВЭФ на острове Русском продлится два дня — 6 и 7 сентября 2017 года, но павильоны фестиваля «Улицы Дальнего Востока» будут открыты дольше — с 5 по 11 сентября. Концепцию культурной программы представил директор департамента культуры Сергей Матлин. Она включает не только работу экспозиций, но и «визитку» каждого дальневосточного субъекта РФ, часовую концертную программу на большой сцене.

Приморцы используют прошлогодний павильон-лотос, но начинку сделают более разнообразной. «Планируется представить историческую экспозицию с акцентами на Владивостокскую крепость, а также продемонстрировать природу края. В рамках объявленного в России Года экологии может быть открыть эко-бар, в котором будут представлены различные продуктовые линейки, при изготовлении которых используются дары тайги. Хотим сделать площадку кинематографии, где жители могли бы почувствовать себя на съёмках кино, в том числе задействовать то оборудование, которое закупили для этого в конце прошлого года. Также в павильонах можно отразить основные особенности Приморья — это, как варианты, интегрированный развлекательный курорт, подводная робототехника, «Примринг», судоверфь», — пояснил Сергей Матлин.

Кроме деловой и культурной части, в этом году в программу ВЭФ включён турнир по дзюдо имени Ясухиро Ямаситы.


 

 

 
 
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