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Хабаровский алкоголик ответил за убийство на Камчатке

Хабаровский алкоголик ответил за убийство на Камчатке
Он проведёт в колонии более 8 лет и заплатит полмиллиона рублей
только что
Закон | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Суд Елизовского района Камчатского края в пятницу вынес обвинительный приговор 41-летнему уроженцу города Хабаровска. Он отправится в колонию за убийство приятеля.

Как сообщает ИА «Кам 24», преступление произошло в городе Елизово вечером 7 декабря 2016 года. Злоумышленник выпивал с 35-летним знакомым в квартире у своей сожительницы.

«Пока хозяин застолья отлучился в туалет, его товарищ взял в комнате планшетный компьютер, спрятал его под свитер и быстро стал собираться домой. Вернувшись в комнату, мужчина увидел, что под одеждой его знакомый прячет планшет и сильно разозлился. Он схватил со стола кухонный нож и нанес им три удара в заднюю поверхность грудной клетки знакомого. Тот скончался на месте происшествия», – рассказал представитель краевой прокуратуры.

По его словам, в полицию об убийстве сообщила хозяйка квартиры, когда вечером вернулась с работы. Преступник шесть лет назад приехал на Камчатку из Хабаровска, нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками.

Суд признал хабаровчанина виновным и приговорил его к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Потерпевшей по делу признана сестра убитого, которая одна с детства воспитывала младшего брата. Она заявила иск о возмещении морального вреда в размере одного миллиона рублей. Суд удовлетворил его частично в размере 500 тысяч рублей, а также взыскал с подсудимого 40 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на погребение.

 
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