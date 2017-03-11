Фестиваль академического пения заканчивает принимать заявки участников

Почти полсотни приморцев готовы прослушать преподаватели академического пения на фестивале «Соловушка». В этом году организаторы ввели особенную номинацию, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Традиционный городской фестиваль академического пения «Соловушка» пройдёт во Владивостоке в одиннадцатый раз. Сейчас его устраивают раз в два года. На нынешних смотринах организаторы ожидают около 50 участников.

«Большинство ребят подаёт заявки из года в год, так что мы их знаем. Новеньким жюри помогает разобрать ошибки и говорит – стоит ли заниматься вокалом дальше. Так как это именно академическое пение, то чаще всего ребята выступают даже без микрофона. Однако в этом году мы ввели тематическую номинацию «Произведения приморских авторов», в которой можно использовать фонограмму», - рассказала корреспонденту редакции руководитель детской хоровой студии «Камертон», заслуженный работник культуры РФ Наталья Лифанова.

Конкурс «Соловушка» берёт своё начало в 1995 году и призван содействовать выявлению талантливых, одарённых детей и повышению профессионального уровня учащихся и педагогов дополнительного образования. Участники разделены на три возрастные группы - от 8 до 18 лет, каждая из которых имеет по три номинации: соло, дуэт, трио. Также существует отдельная группа «Соловушкины дети», в которой выступают участники 5-7 лет, и тематическая номинация.

«В прошлом году среди участников были и достаточно взрослые люди – по 20, 24 года. Однако больше всего приходит ребят среднего школьного возраста», - добавила Наталья Лифанова.

Заявки на участие принимаются до 17 марта 2017 года по адресу: Океанский проспект, 43, кабинет № 32. В ней необходимо указать фамилию, имя, возраст участника, данные педагога и концертмейстера, а также названия исполняемых произведений, композиторов, авторов текста. Стоит также отметить направление и номинацию, в которых будет выступать участник или коллектив.