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Книга "Владивосток и другие мужчины": эрос проник в путевые заметки

Книга "Владивосток и другие мужчины": эрос проник в путевые заметки
Автор Ольга Шипилова считает, что путешествие – это занятие любовью с жизнью
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня в «Альянс Франсез-Владивосток» состоялась презентация первой книги Ольги Шипиловой-Тамайо  «Владивосток и другие мужчины». Автор живёт и работает во Владивостоке, она – журналист и в недавнем прошлом университетский преподаватель. Рассказы для своей первой книги Ольга собирала почти десять лет, написав первый из них ещё в 2007 году. Опыт одобрила фотохудожница и писательница Бранка Такахаши, и её поддержка придала начинающему автору уверенности.

«Вообще, я с самого детства хотела написать книжку, – призналась Ольга во время презентации. – Мне очень нравилось смотреть, как работает папа, журналист, я обожала запах ленты, которой заправляли печатные машинки… и когда книжка наконец была готова, я испытала какой-то детский восторг!»

Ещё до выхода в свет издания в твёрдой обложке два рассказа были опубликованы в сербском литературном альманахе – благодаря той же Бранке Такахаши, переведшей их на родной язык. Книга вообще, по мнению её первых читателей, просится быть переведённой на разные языки – так как рассказывает о разных городах мира, увиденных глазами эмоциональной и чувственной путешественницы. По словам Ольги, не всем пришлась по нраву эта чувственность, вплетённая практически в каждый рассказ. Однако это не смущает автора, ведь даже в эпиграф она вынесла собственную формулу: «Путешествие – это занятие любовью с самой жизнью».

Главная вещь, по названию которой озаглавлена и вся книга, состоит из ряда эссе, посвящённых городам, где побывала Ольга Шипилова. Причём, каждый из них стал для неё не просто туристическим объектом, а близким и одушевлённым собеседником. Об этом говорят и названия глав: «Сеул-сосед», «Белград-брат»… ну а Париж, разумеется, – любовник.  По словам Ольги, добрая четверть книги так или иначе связана с Францией и французами. Именно с занятий в «Альянс-Франсез Владивосток» когда-то начались путешествия «дочери Владивостока» по миру.

«Эту книгу можно рассматривать и как попытку брендировать Владивосток для туристов. К нам хотят приезжать многие иностранцы. Я точно знаю об этом, потому что часто принимаю у себя гостей, в том числе, французов. Они рассказывают о том, что с детства мечтают попасть во Владивосток, проехать на Транссибирском экспрессе… Но их интересует не столько краеведение, сколько ощущения, которые может дать путешествие. Моя книга – как раз об этом. Владивосток в ней – сначала город-отец, а в финале повести – «мужчина мира», вобравший и воплотивший очень много разнообразных чувств», – рассказала Ольга.  

Книга уже продаётся в нескольких магазинах на центральных улицах Владивостока. Её тираж – 2 тысячи экземпляров.


 
 
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