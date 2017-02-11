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Сулеев не захотел быть вписанным чёрными чернилами в историю города

Сулеев не захотел быть вписанным чёрными чернилами в историю города
Подробности их беседы рассказал губернатор Приморья
22 минуты назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru, dumavlad.ru, РИА "Восток-Медиа"

Глава Приморского края Владимир Миклушевский подтвердил в субботнем телевизионном эфире, что контролирует ситуацию со скандальной стройкой на улице Бестужева во Владивостоке. По словам губернатора, он обещал инициатору стройки супермаркета, депутату гордумы Дмитрию Сулееву, вписать его имя «в историю города чёрными чернилами», если тот не восстановит сквер.

Сегодня, 11 февраля, во время эфира программы «Владимир Миклушевский. Блиц» гость студии – губернатор Приморья – вновь ответил на актуальные вопросы, в том числе о судьбе разрушенного строителями сквера на Бестужева, 40. Эту историю РИА «Восток-Медиа» подробно освещало с начала декабря, когда на месте придомового сквера возникла стройплощадка, и местные жители не захотели мириться с ситуацией – устроили протест против строительства супермаркета компании «Версат». Её учредитель – депутат думы Владивостока Дмитрий Сулеев. После общественных акций протеста администрация Владивостока отозвала разрешение на строительство у «Версата», а 19 января рабочие свернули стройку.


 

Учитывая общественный резонанс, губернатор лично пообщался с депутатом гордумы. «Мне действительно удалось убедить депутата Сулеева восстановить сквер и детскую площадку. Я ему сказал, что я не отстану, и что будет в историю города чёрными чернилами вписано твоё имя. Слава богу, он добровольно согласился», - поделился Миклушевский с телезрителями.

Губернатор добавил, что вместе с работниками прокуратуры держит этот вопрос на контроле. Сейчас идёт восстановление детской площадки на Бестужева, а предположительно в апреле начнут высаживать деревья. Тем более что после «скверного дела» краевые и городские власти занялись инвентаризацией парков и других зелёных зон Владивостока.  

«Понимаете – это же идиотизм: как можно на месте парка строить магазин?! То есть все жители города говорят, что парков в городе не хватает, родителям негде с детьми погулять, а пожилым людям негде на скамеечке посидеть. Что это такое? Во что мы собираемся превратить город Владивосток? Надеюсь, что городские власти меня услышали», - констатировал Миклушевский.


 
 
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Комментарии
  • горожанин  (только что)

    Респект губернатору Миклушевскому!!! Реальное нужное дело проделал!!!



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