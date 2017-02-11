Для жителей Приморья зажгли "автосердца"

В субботу, 11 февраля, автолюбители Приморского края смогли принять участие в акции "#Автосердце 2017". Флэшмобы, приуроченные ко Дню всех влюблённых, прошли на "Примринге" и аэродроме Седанка. Участники тематических мероприятий выстроили с помощью авто сердца, решив поздравить таким оригинальным образом гостей и жителей края.

"#Автосердце 2017" на "Примринге" организовал автомобильный портал Drom.ru. Ещё в начале февраля заявку на участие во флэшмобе подали около 100 автолюбителей при том, что на территории туристско-рекреационного кластера "Приморское кольцо" могут разместиться всего 140 машин. Тех, кто не сумел оказаться в числе участников, пригласили понаблюдать за построением со стороны. В преддверии романтического праздника, автолюбители выстроили фигуру из машин в форме сердца. Флэшмоб начался в 16:00, а закончился лишь с наступлением темноты, когда автомобилисты "подсветили" своё сердце с помощью фар.





Не менее массовым и зрелищным оказалось "#Автосердце 2017" на аэродроме Седанка. Праздничный флэшмоб здесь состоялся благодаря сообществу администраторов автоклубов Приморского края Admin VL. В акции приняли участие все желающие. Автолюбители смогли пообщаться в непринуждённой обстановке, отведать заранее припасённый кофе или приготовить чай и шашлыки, а также погреться у костра.





На просторной территории старого аэродрома удалось выстроить надпись с помощью авто, украсив живую открытку сердцами по бокам. На признание в любви родному городу и поздравление с предстоящим праздником его жителей ушло около трёх часов. Для создания наибольшего эффекта, когда стемнело, автомобилисты зажгли фары, а сами сердца заполнили люди с фонариками в руках. Как поделились опрошенные респонденты, несмотря на то, что мероприятие изрядно затянулось, проведённый вечер на природе им понравился, правда, группы поддержки успели слегка замёрзнуть.