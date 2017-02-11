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В Приморском сафари-парке тигр Шерхан пошёл по стопам Амура

В Приморском сафари-парке тигр Шерхан пошёл по стопам Амура
Он ищет друзей среди соседей
15 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: safaripark25.ru

В Приморском сафари-парке сын всемирно известного тигра Амура Шерхан пошёл по стопам отца. Он пытается завести друзей среди других животных. На днях его завели погулять в Парк хищников, где тигр пообщался с обитателями.

"Ему очень понравилась бесстрашная барсучиха Катюха. Она ходила рядом с тигрёнком, нисколько не опасаясь его, а Шерхана такое поведение только подзадоривало. Он то и дело норовил с ней поиграть, пытался задеть её лапой, но барсучиха огрызалась и шла дальше своим путём", — сообщила помощник директора сафари-парка Маргарита Овчинникова.

Другие обитатели парка отнеслись к появлению Шерхана настороженно. Так, от него сбегали лисы и красные волчата, дальневосточный лесной кот шипел на полосатого хищника, а енотовидные собаки сохраняли нейтралитет, наблюдая за гостем издали.

Как писало РИА "Восток-Медиа", отец Шерхана тигр Амур получил мировую известность после того, как подружился с козлом Тимуром. История их отношений началась 22 ноября 2015 года. Жильцу сафари-парка тигру Амуру привели на съедение козла Тимура, однако он не стал его есть, и звери подружились. Совсем скоро компаньонство животных переросло в настоящее реалити-шоу — в вольере появились веб-камеры, работающие в онлайн-режиме.

Постепенно ажиотаж вокруг двух животных пошёл на убыль. После того, как звери немного "поцапались", руководство приняло решение об их расселении. Козлу даже пришлось пройти лечение в столичной ветеринарной академии имени Скрябина. Там же, в Москве, рогатый оставил отпечаток копыта на Аллее славы ВДНХ.

 
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