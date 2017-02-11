В Приморье на границе с КНР застряли десятки большегрузов

В Приморье на границе с Китайской Народной Республикой скопились десятки большегрузных автомобилей. На таможенном пункте пропуска «Пограничный» водители ждут возможности проехать по несколько дней. Как сообщает «Первый канал», Дальнобойщики, как могут, налаживают быт, готовят на походных плитках.

При этом водители считают, что решить проблему могла бы электронная очередь — люди подавали бы заявку заранее — ещё при отправлении из пункта выезда. Однако таможенники заверяют, что их вины в сложившейся ситуации нет — коллапс создают сами перевозчики. Некоторые машины подъезжают без необходимых документов, либо у водителей они неправильно оформлены. Пока все выясняют, кто виноват, затор рядом с таможней увеличивается.

Как сообщает телеканал «ОТВ», застрявшие на границе дальнобойщики жалуются на поборы со стороны ГИБДД. Сотрудники полиции приезжают к пункту пропуска каждый день, оформляя протоколы на нарушителей. Например, на тех, кто остановился под запрещающим знаком. При этом никакие оправдания, связанные с большегрузной «пробкой», на стражей закона не действуют.