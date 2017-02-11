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Приморье прощается с председателем фонда "Мама"

Приморье прощается с председателем фонда "Мама"
Губернатор края выразил соболезнования родным Натальи Изотовой
только что
Общество | Приморский край
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Фото: "Приморская газета"

После тяжёлой болезни на 62-м году жизни умерла председатель приморского благотворительного фонда «Мама», депутат думы Владивостока от партии «Единая Россия», председатель комиссии краевой Общественной палаты Наталья Изотова. Губернатор Приморского края выразил глубокие соболезнование родным и близким Натальи Владимировны, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В сообщении Владимира Миклушевского говорится:

«Ушла из жизни Наталья Владимировна Изотова, замечательный человек, известный приморский общественный деятель, председатель приморского краевого общественного благотворительного фонда «Мама». Много лет эта открытая, добрая и отзывчивая женщина была душой благотворительного движения Приморья. Благодаря личному участию Натальи Изотовой сотни людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, получили помощь, обрели уверенность в своих силах. Огромное внимание Наталья Владимировна уделяла вопросам материнства  и детства, борьбы с социальным сиротством. Смысл всей её жизни она видела в служении людям. Такой яркой, энергичной, живой будут помнить Наталью Изотову в Приморье.

В этот тяжёлый час я разделяю боль утраты и скорблю вместе с вами, её родными и близкими, коллегами и друзьями. Со всеми, кто был знаком с Натальей Владимировной».

 
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