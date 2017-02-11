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Жителя Дальнегорска заподозрили в публикации детской порнографии

Жителя Дальнегорска заподозрили в публикации детской порнографии
Он разместил в интернете шесть интимных изображений
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Приморские следователи возбудили уголовное дело по факту размещения в сети Интернет материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Единственным фигурантом стал житель города Дальнегорска Приморского края. В отношении мужчины 1976 года рождения суд ещё не избрал меру пресечения.

«По версии следствия, в период с 2012 по ноябрь 2016 года неустановленное лицо разместило в сети Интернете шесть файлов порнографического характера с изображением несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан житель города Дальнегорска», — говорится в официальном сообщении пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю.

Оперативное сопровождение в расследовании осуществляют сотрудники полиции Приморья. У фигуранта уголовного дела прошли обыски.

Как писало РИА «Восток-Медиа», дальневосточники не впервые попадают под ответственность за публикацию детского порно. Так, в период с апреля 2015 года по март 2016 года житель Ванинского района Хабаровского края разместил в сети для скачивания 104 видеофайла с интимными изображениями малолетних подростков. В ноябре прошлого года он предстал перед судом.

 
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