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Автопоезд "Забота" поехал по Надеждинскому району Приморья

Автопоезд "Забота" поехал по Надеждинскому району Приморья
В составе медбригад есть детские врачи
только что
Общество | Приморский край
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Фото: пресс-служба Администрации Приморья

Медицинский автопоезд «Забота» сегодня, 11 февраля, начинает работать в Надеждинском районе Приморья. На его борту присутствуют детские специалисты, которые готовы оказать помощь юным жителям региона.

Ранее РИА «Восток-Медиа» неоднократно рассказывало о работе автопоезда «Забота» в районах края. Всю медицинскую помощь жители получают совершенно бесплатно в рамках полиса ОМС. В этом году врачи начали сезон командировок в Пожарском районе и трудились там до 10 февраля. В Надеждинском районе поликлиника на колёсах пробудет до 22 февраля.

«Детский состав автопоезда «Забота» сделает трёхдневную остановку в посёлке Новый по адресу: улица Ленина,13. Все дни — с 11 по 14 февраля — врачи будут вести приём жителей сёл Кипарисово, Кипарисово-2, посёлков Западный, Соловей Ключ, Рыбачий, Морской и Таёжный», — сообщил главный врач Надеждинской районной больницы Вадим Достовалов.

На один день автопоезд остановится в селе Прохладное. Местом встречи врачей и населения 15 февраля станет местный фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по улице Молодежная, 1 «в». Там ждут также детей из Шмидтовки, Де-Фриза и Зима-Южная.

«Ещё одну трёхдневную остановку автопоезд сделает в селе Раздольное. Приём будет осуществляться рядом с местной поликлиникой, расположенной по адресу: улица Котовского, 1 г. На медосмотр, за консультацией и любой другой медицинской помощью сюда приглашены жители Нежино, Барановского, Тимофеевки и Алексеевки», — сообщили в департаменте здравоохранения.

На прием к детским врачам смогут попасть и все желающие посёлка Тавричанка. Врачи «Заботы» будут работать там с 19 по 21 февраля. Местом встречи станет местная поликлиника по адресу улице Лазо,3. Завершится служебная командировка педиатрической службы «Заботы» в посёлке Девятый Вал 22 февраля.

 
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