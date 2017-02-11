Житель Приморья будет отвечать за кости тигра и пятнистого оленя

Житель Приморья стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении и перевозке частей особо ценных диких животных. Полиция вменяет ему экологический ущерб на сумму составил 2 миллиона 380 тысяч рублей.





Известно, что 34-летний мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов в посёлке Пограничный. Там сотрудники погрануправления ФСБ России по Приморскому краю обнаружили и изъяли у него из двух автомобилей кости животных.





«По результатам проведенного исследования установлено, что изъятые 27 фрагментов тел животных принадлежат в том числе, как минимум двум особям амурского тигра, занесённого в Красную Книгу Российской Федерации, и двум особям уссурийского пятнистого оленя», — сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.





Сейчас полиция уже предъявила обвинение мужчине. До суда он будет находиться под стражей. По ходатайству дознавателя на имущество фигуранта уголовного дела суд наложил арест. По закону за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.