Дачники Владивостока персику предпочли калину и магнолию

Несмотря на февральские морозы, садоводы Владивостока полным ходом готовятся к предстоящему дачному сезону. Некоторые уже откапали свои приусадебные участки от снега, а в теплицах вот-вот стартуют первые посадки. Большинство любителей покопаться в земле совмещают практику с теорией, посещая модные ныне занятия для огородников и цветоводов – любителей, информирует РИА “Восток-Медиа”.

В библиотеке имени Горького во Владивостоке на протяжении нескольких лет организованы курсы лекций «Экологическая гостиная». Садоводы – специалисты подробно рассказывают всем желающим, как ухаживать за тем или иным видом растений в интерьере своего дачного участка. Периодически сотрудники библиотеки проводят даже лекции – дегустации, где можно не только послушать про выращивание овощей, но и попробовать различные вариации блюд.

Очередную лекцию, посвящённую уходу за магнолией и катальпой, посетило около 60 человек. По словам главного организатора «Экологической гостиной», заведующей отдела обслуживания Анастасии Стукаловой, на занятия по растениеводству иногда приходят даже свыше 80 слушателей, но мест хватает всем.

«Количество садоводов, которые посещают наши занятия, стабильно – их всегда много. Но за последнее время у аудитории поменялись предпочтения. Например, раньше большинство было более заинтересовано в выращивании овощей и фруктов. Сейчас многим хочется украсить свой дачный участок интересными и необычными растениями. Мы же в свою очередь стараемся спланировать наши занятия так, чтобы угодить всем», – отметил организатор.









Один из частых посетителей садоводческих лекций в библиотеке Горького Людмила Сторожева рассказала, что занятие по уходу за катальпой ждала с нетерпением, так как сама выращивает эту культуру.

«Каждое занятие очень интересное, особенно о тех культурах, которые в Приморье вырастить не просто. После лекции в прошлом году я купила семена катальпы. По итогу у меня вырос небольшой, но крепкий куст, но это только начало. Хочется отметить, что сотрудники библиотеки к каждому занятию готовят выставку полезной литературы», – рассказала Людмила.

Такого рода занятия проводит регулярно и Союз садоводов Владивостока в здании управления пенсионного фонда по Первореченскому району. Очередной урок 10 февраля энтузиасты посвятили выращиванию калины и рябины. Председатель Союза садоводов Владивостока Анатолий Беляков отметил, что изначально планировался мастер-класс по экзотическим для Приморья персикам, но по многочисленным просьбам постоянных слушателей решили изменить план.

«Мы начинаем проводить курс лекций с ноября. Порой желающих так много, что не для всех хватает сидячих мест, поэтому мы заинтересованы в расширении лекционной аудитории», – высказался Анатолий Беляков.

Учёный агроном Анатолий Шагиахметов в ходе урока рассказал, что избавить от повышенного давления не хуже лекарственных препаратов сможет только настойка из калины, с чем согласились остальные слушатели, и не случайно. Среди посетителей клуба растениеводов в основном преобладают люди пожилого возраста, которые имеют большой опыт в садоразведении. Тем не менее, желание взрастить богатый урожай у садоводов и огородников не угасает.

Как ранее сообщало РИА “Восток-Медиа”, в декабре 2016-го дачники края отметили День малинового варенья.































