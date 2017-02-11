В Подмосковье откроют питомник для верблюдов и северных оленей

Содержание животных в новом сафари-парке будет наполовину вольным

На Волоколамском шоссе в Московской области откроется загородный питомник, где будут обитать северные олени и верблюды, информирует utro.ru.

В пресс-службе Московского зоопарка рассказали, что содержание животных в новом сафари-парке будет наполовину вольным. Посетители питомника смогут полюбоваться на северных оленей, киангов, верблюдов, а также других экзотических копытных животных.

В питомнике планируется устроить зону детского зоопарка, где по желанию можно будет покормить овец, козочек и морских свинок.