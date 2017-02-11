В Подмосковье откроют питомник для верблюдов и северных оленей

На Волоколамском шоссе в Московской области откроется загородный питомник, где будут обитать северные олени и верблюды, информирует utro.ru.
В пресс-службе Московского зоопарка рассказали, что содержание животных в новом сафари-парке будет наполовину вольным. Посетители питомника смогут полюбоваться на северных оленей, киангов, верблюдов, а также других экзотических копытных животных.
В питомнике планируется устроить зону детского зоопарка, где по желанию можно будет покормить овец, козочек и морских свинок.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.