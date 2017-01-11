В центре Уссурийска на неделю перекроют важную дорогу

В центре Уссурийска в Приморье на неделю запретят движение автомобилей, сообщает РИА «Восток-Медиа». Это связано с прокладкой труб газопровода. Точная дата начала работ ещё неизвестна.

В Уссурийске рабочие продолжают прокладывать газопровод. В этот раз работы начнутся практически в центре города – на перекрёстке улиц Лазо и Ленина. Об этом сообщил начальник участка подрядной организации Дмитрий Домарацкий.

«В ближайшее время будет полностью перекрыто автомобильное движение на перекрёстке улиц Лазо и Ленина. В данное время проводятся подготовительные работы. Рабочие устанавливают временные знаки дорожного движения, монтируют ограждения», - рассказал он. Дмитрий отметил, что этот участок улиц весьма сложный. Во-первых, на нём наблюдается интенсивное дорожное движение. Во-вторых, под землёй там проходят многочисленные коммуникации: водопровод, канализация, оптоволоконные кабели. Из-за этого прокладку новых труб придётся проводить максимально осторожно.





Дмитрий Домарацкий сообщил, что работы на перекрёстке Лазо – Ленина продлятся примерно неделю. После этого работы начнутся на улице Чичерина – там они затянутся до конца февраля. Далее газовики начнут перекапывать улицы Лермонтова и Щорса. В муниципальном учреждении «Служба единого заказчика-застройщика» пояснили, что на некоторое время движение автотранспорта по улицам Ленина и Чичерина станет односторонним. После завершения укладки труб котлованы засыплют песком, а в тёплое время года там полностью восстановят асфальт.





По информации пресс-службы администрации Уссурийска, на сегодняшний день рабочие смонтировали уже более 12 километров газопровода. Его проложили по улицам Ушакова, Штабского, Шевченко, Московской, Колхозной, Лазо, Краснознамённой и Ленина.



