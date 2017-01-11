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Владивостокскую "лестницу в небо" открыли для пешеходов

Владивостокскую "лестницу в небо" открыли для пешеходов
Рабочие полностью восстановили надземный переход
сегодня, 17:52
Общество | Приморский край
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Фото: vlc.ru

В пригороде Владивостока открыли надземный переход, который начали ремонтировать этой зимой. Знаменитая «лестница в небо» в районе санатория «Амурский залив» окончательно канула в Лету, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Строители полностью восстановили надземный пешеходный переход в пригороде Владивостока. Виадук возле остановки «Амурский залив», который пять лет назад разрушился во время аварии с участием грузовика, теперь снова пригоден для пешеходов. Долгое время сооружение представляло собой лишь два лестничных пролёта, которые никуда не вели. Горожане в шутку окрестили их «лестницей в небо». Однако в начале декабря рабочие наконец стали восстанавливать объект. Пролёты соединили стальной балкой, которую на заказ изготовили в Спасске-Дальнем. После этого строители постепенно устанавливали пролёт перехода и новые леера, ремонтировали лестницы.

 

 

 

Теперь же виадук официально открыт для пешеходов, сообщила в среду пресс-служба городской администрации. Кроме того, специалисты демонтировали светофор на этом участке дороги. На проезжей части они установили бетонные блоки для разделения полос движения автомобилей.


 

 

 

«Лестница-призрак» появилась в пригороде приморской столицы пять лет назад. Тогда виадук обрушился из-за врезавшегося в него грузовика с поднятым кузовом, и власти организовали на этом участке дороги светофор. О восстановлении виадука начали говорить с осени прошлого года. До этого момента, по словам сотрудников администрации Владивостока, возможности отремонтировать переход попросту не было.

Стоит отметить, что многие автомобилисты выражали недовольство отсутствием надземного перехода. Замена его светофором, по их мнению, делала участок дороги возле санатория «Амурский залив» небезопасным.

 
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