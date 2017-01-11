В Ливадии и Врангеле построят универсальные спортплощадки

Глава Находкинского городского округа Андрей Горелов попросил губернатора Приморья Владимира Миклушевского выделить оборудование ещё для двух уличных стадионов, чтобы новые спортплощадки появились в Ливадии и Врангеле. Губернатор одобрил ходатайство – и в этом году площадки будут построены.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что строительство универсальных спортплощадок по всему краю ведётся в рамках госпрограммы развития физической культуры и спорта. Край закупил оборудование для 56 площадок. 44 из них уже построены. Главным условием является активность муниципалитетов – подготовка земельного участка для стадионов остаётся их зоной ответственности.

В Находке универсальные спортплощадки были открыты около школ № 7 и № 25. По мнению экспертов, находкинские пришкольные стадионы стали лучшими из всех, смонтированных в регионе.

Универсальные спортивные площадки – это настоящие мини-стадионы, которые включают в себя трибуны, теплые раздевалки, зоны уличных тренажеров. Летом здесь можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, а зимой – залить, играть в хоккей или просто кататься на коньках.