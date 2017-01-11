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Первый круизный лайнер прибудет во Владивосток в мае

Первый круизный лайнер прибудет во Владивосток в мае
В 2017 году приморскую столицу посетят 11 морских гигантов
полчаса назад
Туризм | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В 2017 году Приморье посетят 11 круизных лайнеров. Семь из них прибудут из Южной Кореи, ещё четыре – из Японии. Первые судозаходы намечены на последний весенний месяц – май, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации департамента туризма администрации Приморского края, на сегодняшний день официально подтверждено 11 визитов. Первое судно из Республики Корея пришвартуется во Владивостоке 2 мая, потом в этом же месяце 7-го и 30-го числа. Следующие морские гиганты прибудут 26 июня, 24 июля, 19 августа и 20 сентября.

Отмечается, что в этом году край посетит в два раза больше круизных судов из Японии, чем в прошлом. Лайнер Nippon Maru прибудет во Владивосток 7 июня, судно Asuka II – 23 июня, Ocean Dream – 31 июля и Pacific Venus 10 сентября.

В прошлом году Приморье посетило в два раза меньше круизных лайнеров. О всех визитах регулярно сообщала редакция РИА «Восток-Медиа». Открыло сезон во Владивостоке судно Artania - в марте. Следующие гости прибыли в город в мае - у морского вокзала пришвартовался теплоход Nippon Maru, а 18 мая во Владивосток прибыла Costa Victoria. Следующий лайнер причалил к морскому вокзалу Владивостока только 17 июля. Почти 2 тысячи туристов, в основном – австралийцы, приехали в приморскую столицу на «Солнечной принцессе». Последним лайнером, зашедшим в регион в 2016 году, стал Pacific Venus. Он посетил регион в октябре.  

 
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