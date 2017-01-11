На доплаты к пенсиям приморцев заложили полтора миллиарда рублей

В 2017 году приморским пенсионерам с низкими доходами из федерального и краевого бюджетов будут доплачивать в среднем по 2 тысячи рублей. Всего на это запланировано выделить почти 1,5 миллиарда рублей.

На доплату к пенсии могут претендовать не только лица пенсионного возраста, но и дети, потерявшие родителей, инвалиды детства и те, чьё здоровье не позволило заработать солидный стаж для достаточного пенсионного обеспечения. По предварительным данным департамента труда и социального развития Приморского края, эту меру социальной поддержки могут получать более 72 тысяч жителей края.

Региональная прибавка выплачивается неработающим пенсионерам, ежемесячный доход которых ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Разница между ним и фактическим обеспечением человека и составляет доплату. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что величина прожиточного минимума на 2017 год для пенсионеров Приморья краевым законом определена в 8967 рублей.

При подсчёте общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из краевого или федерального бюджета, включая стоимость набора социальных услуг и субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг.