На трассе Уссурийск - Пограничный почти готов новый путепровод

Краевое предприятие «Примавтодор» доложило о завершении монтажа балок на путепроводе в районе развилки Уссурийск – Пограничный – Покровка. Этот путепровод станет частью транспортного коридора «Приморье-1», о котором ранее рассказывало РИА «Восток-Медиа». Дорожники реконструируют участки трассы Уссурийск – Пограничный – граница.

Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов, сейчас осталось достроить последнюю опору нового моста через реку Славянка. После этого рабочие смонтируют пролёт. Параллельно идёт монтаж балок на готовые опоры. К настоящему моменту смонтирована 21 балка, осталось ещё 14.

Ранее строители полностью разобрали старый мост через реку Славянка, находившийся в аварийном состоянии. Новое мостовое сооружение будет учитывать как современные нагрузки, так и требования для безопасного пропуска воды при паводках.

По словам первого вице-губернатора края Василия Усольцева, международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» – «коридоры экономических возможностей». Предполагается, что по новым трассам двинется поток грузов из КНР в порты Дальнего Востока. Китайские партнёры готовы рассмотреть предложения властей Приморья об инвестициях в дорожные стройки.



