Владивостокцы недовольны новыми лифтами на Сахалинской

Программа капитального ремонта во Владивостоке подчас приносит жильцам не только новые удобства, но и проблемы. Так произошло в девятиэтажном доме на Сахалинской, 58 – там установили новые лифты, которые стали причиной серьёзного недовольства жильцов местных гостинок.

В редакцию «Восток-Медиа» обратился житель Владивостока Пётр, проживающий в одной из гостинок на Сахалинской, 58. Он сообщил, что буквально перед Новым годом в их доме наконец-то поставили лифты. Однако, проработав несколько дней, они вышли из строя. «Мы долго добивались установки лифтов, дом всё-таки девятиэтажный. Поставили. А через три дня лифты сломались. Теперь они постоянно отключаются. Бывает, что работают несколько часов в день, но в основном – просто стоят сломанными», - рассказал собеседник.

Его поддержал другой житель этого дома, Игорь: «Обычно кнопка вызова просто загорается, когда нажимаешь на неё, но сам лифт не идёт. Я не понимаю, зачем вообще их было устанавливать».

Стоит отметить, что в управляющую компанию никто из жильцов не обращался. Это вызвано тем, что многие люди здесь являются просто квартиросъёмщиками, а не собственниками жилья. На деле же ситуация оказалась не так критична. Как объяснили в управляющей компании «Приморские коммунальные системы», обслуживающей дом, недовольство жильцов проистекает из-за банального недопонимания.

«На Сахалинской, 58 действительно поставили новые лифты по программе капитального ремонта. Но дело в том, что их ещё не приняли. В настоящее время происходит обкатка лифтов, специалисты тестируют систему, смотрят, как всё работает. Люди, конечно, могут ездить по этажам, но лучше этого пока не делать», - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» представительница управляйки.

Официальная сдача лифтов произойдёт несколько позже. После этого они должны работать без перебоев.





Однако, судя по всему, даже после этого «лифтовый» вопрос на Сахалинской, 58 никуда не исчезнет. Проблема имеет ещё одну сторону – материальную. Дело в том, что лифты в доме ходят, начиная с третьего этажа. Однако платить за его содержание придётся всем без исключения, независимо от того, пользуются они им или нет. Это обусловлено российским законодательством – лифт является общедомовым имуществом: таким же, как коммуникации. И платить за него обязаны все жильцы дома. Этот факт вызывает резонное недовольство обитателей «гостинок».

«Я живу на третьем этаже. То есть что не было лифта, что он есть, а всякие тяжёлые сумки мне придётся поднимать на себе. И при этом ещё платить за лифт. Это безобразие! Я не одна такая. Я думаю, что найдутся те, кто откажется оплачивать содержание лифта», - рассказала жительница дома Галина Михайловна. Как будет решаться этот вопрос – пока неизвестно.

В скором времени ситуацию с лифтами на Сахалинской, 58 прокомментируют и в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. Именно его специалисты занимаются установкой и сдачей лифтов в доме.