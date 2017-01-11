История со сгоревшим частным детсадом в Приморье нашла продолжение

В Сети появилась петиция в поддержку семьи из Владивостока, у которой в разгар новогодних праздников полностью сгорел дом, а вместе с ним всё имущество и средства к существованию. История со сгоревшим частным детским садиком нашла продолжение, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Трагедия произошла 4 января 2017 года в районе станции Весенняя, улица 3-я Шоссейная, 39. По этому адресу владельцы дома открыли небольшой частный детский садик.

По данным автора петиции – некой Елены Чеботарьковой, – дом сгорел предположительно из-за упавшей на крышу петарды. Само жильё и земля у владельцев были оформлены в ипотеку и кредит – людям теперь не только негде жить, но и нечем рассчитываться с долгами – так как все сбережения попросту сгорели. Более того, сейчас пострадавшие рискуют остаться и без земли, на которой и сгорел дом.

«На втором этаже у нас находилась группа дневного пребывания для детей, соответственно, работы теперь тоже нет, ИП закрыли уже! У нас ребёнок болен алалией (отсутствие или недоразвитие речи – прим. ред.) и снижением фонематического восприятия, собирались лететь летом в Санкт-Петербург в клинику «Прогноз», но теперь даже одежды нет! Помогите убедить Сбербанк оставить нам землю, хоть маленькую бытовку поставить, мы остались на улице, на данный момент живём у знакомых, долго мы их стеснять тоже не сможем! Очень просим помощи, мы уже люди не молодые, сложно самим справиться с этой бедой!» - передаёт слова пострадавших автор петиции.

Автор петиции верит, что этот «крик о помощи» дойдёт до представителей Сбербанка, администрации Приморья и даже президента России Владимира Путина. На момент публикации материала пострадавших поддержало всего около 300 человек.

Также Чеботарькова уточняет, что люди открыли сад только из-за того, что их ребёнка не брали в дошкольные учреждения (даже в частные) из-за болезни. У них, по словам инициатора сбора подписей, было жильё, которое пришлось продать, влезть в ипотеку и несколько кредитов и открыть сад. «Брали всех детей, не отказывали даже с задержкой развития! Они большие молодцы, потому что детям всем нужно общение».

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало о случившемся. Во время пожара рядом с местом происшествия оказался сотрудник Пограничного управления ФСБ прапорщик Алексей Пузанов. В отличие от многочисленных наблюдателей он не стал снимать чужую трагедию на телефон, а бросился на помощь воспитательнице и шестерым малышам - воспитанникам детсада. 9 января на торжественном собрании начальник Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Николай Гусев поблагодарил своего подчинённого за самоотверженный поступок и вручил мужчине в подарок именные часы. Также он подчеркнул, что Алексей Пузанов будет представлен к государственной награде – медали «За спасение погибавших».