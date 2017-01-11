Губернатор Приморья утвердил краевой план Года экологии

Сегодня стало известно о том, какие мероприятия будут проходить в Приморье в течение всего нынешнего года, объявленного в России Годом экологии. Губернатор края Владимир Миклушевский подписал план, в который вошли 140 мероприятий. Они сгруппированы в 7 разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество.

В составлении плана приняли участие профильные департаменты администрации края, органы местного самоуправления, научные организации, вузы, общественные экологические организации.

Как рассказали сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, особое внимание планируется уделить рациональному использованию водных ресурсов, уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, повышению уровня экологической культуры населения. Кроме того, целью мероприятий станет сохранение и увеличение площади лесных насаждений, а также борьба с незаконным оборотом древесины.

Сегодня на территории Приморского края расположено шесть государственных природных заповедников, в том числе единственный в России морской биосферный заповедник. Всего в Приморье насчитывается около 900 памятников природы, в том числе 13 заказников, три национальных парка, ботанические сады, озёра, водопады и другие достопримечательности.